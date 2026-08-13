Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 63,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'472 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 63,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,50 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 14'172 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 23,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 12,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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