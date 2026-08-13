Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagnachmittag leichter
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 63,40 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 63,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'472 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 63,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,50 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 14'172 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 23,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 12,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,51 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Implenia-Aktie in Grün: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
13.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia macht am Donnerstagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Implenia am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.