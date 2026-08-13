Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 63,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Implenia-Aktie bis auf 64,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 63,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'676 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 30,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2025 (56,60 CHF). Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 12,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,51 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,56 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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