Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Bei der Implenia-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 74,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 21'274 Punkten steht. Die Implenia-Aktie legte bis auf 75,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 73,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,20 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'479 Stück gehandelt.

Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,51 Prozent hinzugewinnen. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 22,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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