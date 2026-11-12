Implenia Aktie News: Implenia am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 75,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 75,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'436 Implenia-Aktien den Besitzer.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 23,34 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,56 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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