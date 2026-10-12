Implenia Aktie News: Implenia am Montagvormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 63,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 63,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 824 Implenia-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 24,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,73 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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