Implenia Aktie News: Implenia fällt am Nachmittag

Die Implenia-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 62,90 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'668 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,80 CHF aus. Mit einem Wert von 63,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4'794 Implenia-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 32,43 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 8,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,73 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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