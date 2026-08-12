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12.08.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia zieht am Vormittag an

Implenia Aktie News: Implenia zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Implenia. Zuletzt stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 62,00 CHF.

Implenia
62.50 CHF 0.81%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 62,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'466 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 62,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 308 Implenia-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 25,57 Prozent niedriger. Am 20.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 9,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 CHF je Aktie ausschütten.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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