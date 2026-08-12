Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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12.08.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Implenia. Zuletzt sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 63,10 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 63,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Implenia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,60 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 62,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'824 Implenia-Aktien umgesetzt.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Bei einem Wert von 56,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 10,30 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,56 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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