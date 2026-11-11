Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Vormittag nordwärts

Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 74,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Bei 74,80 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 172 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 29,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 CHF je Implenia-Aktie.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,75 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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