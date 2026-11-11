Implenia Aktie News: Implenia am Mittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,90 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'103 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Implenia-Aktie bei 75,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,80 CHF. Zuletzt wechselten 3'176 Implenia-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,83 Prozent.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 CHF je Implenia-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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