Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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11.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Implenia. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 64,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,60 CHF. Mit einem Wert von 64,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 170 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,95 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 11,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,74 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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