Implenia Aktie News: Implenia am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 63,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 63,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 10'946 Stück.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 23,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 8,83 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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