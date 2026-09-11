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Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

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11.09.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag auf rotem Terrain

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 63,90 CHF.

Implenia
62.71 CHF -1.10%
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Die Implenia-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 63,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Implenia-Aktie bei 63,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'547 Implenia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,55 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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