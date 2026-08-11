Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag nahezu unverändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Implenia. Mit einem Kurs von 61,00 CHF zeigte sich die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Implenia-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 61,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Implenia-Aktie bis auf 61,10 CHF. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 61,00 CHF. Bei 61,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'904 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 36,56 Prozent zulegen. Am 20.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 7,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Implenia-Aktie in Grün: Konzern kauft Planungsfirma in Deutschland
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
12:29
|Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.