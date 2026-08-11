Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag nahezu unverändert

Die Implenia-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 61,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Implenia-Aktie bis auf 61,10 CHF. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 61,00 CHF. Bei 61,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'904 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 36,56 Prozent zulegen. Am 20.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 7,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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