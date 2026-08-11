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11.08.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagnachmittag im Aufwind

Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Implenia. Zuletzt konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 61,90 CHF.

Implenia
62.00 CHF 0.48%
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Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 61,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Implenia-Aktie bei 62,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'121 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 34,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,60 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 8,56 Prozent Luft nach unten.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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