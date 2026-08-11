Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 61,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'535 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,80 CHF zu. Bei 61,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 11'389 Aktien.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 26,05 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 56,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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