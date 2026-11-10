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10.11.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Implenia zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 75,30 CHF zu.
Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 75,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 75,30 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,70 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'068 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 9,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 30,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,56 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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