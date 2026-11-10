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10.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Implenia zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 74,90 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 74,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 39'958 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 10,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Abschläge von 22,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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