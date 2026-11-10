Implenia Aktie News: Implenia am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 75,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. Bei 76,10 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 34'120 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 9,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 CHF je Implenia-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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