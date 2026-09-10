Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit roter Tendenz

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 64,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,70 CHF nach. Bei 67,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'110 Implenia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 28,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 10,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,52 CHF belaufen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,59 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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