Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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10.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Implenia. Zuletzt ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 63,60 CHF.
Die Implenia-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 63,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'435 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 63,10 CHF. Mit einem Wert von 67,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'102 Implenia-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 23,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,80 CHF am 22.05.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 9,12 Prozent sinken.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,52 CHF je Aktie ausschütten.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,59 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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