Implenia Aktie News: Implenia büsst am Montagvormittag ein

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 62,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Implenia-Aktie bis auf 61,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'319 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,35 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,71 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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