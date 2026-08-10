Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 61,50 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'505 Punkten steht. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 61,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,20 CHF. Zuletzt wechselten 11'819 Implenia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 26,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,60 CHF ab. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 8,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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