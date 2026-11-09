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09.11.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia steigt am Montagvormittag
Die Aktie von Implenia zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,70 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,70 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'813 Punkten liegt. Bei 71,70 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 328 Implenia-Aktien.
Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 13,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 24,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,75 CHF je Implenia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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