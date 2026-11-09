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09.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Implenia. Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.
Das Papier von Implenia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,9 Prozent auf 74,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'992 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie legte bis auf 74,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'162 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,10 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,75 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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