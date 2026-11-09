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09.11.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Montagmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 73,60 CHF.
Das Papier von Implenia konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,1 Prozent auf 73,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'933 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'080 Implenia-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 13,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF aus.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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