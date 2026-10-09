Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Implenia-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 62,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Implenia-Aktie bei 63,20 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 62,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 644 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,64 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg