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09.10.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Implenia Aktie News: Implenia verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Implenia hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Implenia-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,80 CHF an der Tafel.

Implenia
63.83 CHF 3.14%
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Zum Vortag unverändert notierte die Implenia-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 62,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. Bei 63,90 CHF erreichte die Implenia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Implenia-Aktie bis auf 62,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,20 CHF. Bisher wurden heute 7'759 Implenia-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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