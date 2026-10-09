Implenia Aktie News: Implenia am Mittag im Aufwind

Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 63,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'506 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Implenia-Aktie sogar auf 63,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 63,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'545 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,39 Prozent. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 8,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,53 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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