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09.09.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag im Minus

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Implenia. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 67,80 CHF.

Implenia
68.74 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 67,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'735 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 67,80 CHF ein. Bei 68,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 118 Aktien.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 17,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,52 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,59 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’794.88 13.99 S4BDQU
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SMI-Kurs: 13’856.28 09.09.2026 12:52:38
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
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