Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,5 Prozent auf 61,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'360 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 61,40 CHF ein. Bei 63,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'973 Implenia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 26,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 6,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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