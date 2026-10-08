Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 62,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'436 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 60,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,00 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'632 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 8,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 CHF belaufen.

Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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