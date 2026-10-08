Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 62,60 CHF nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 62,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'436 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 60,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,00 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'632 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 8,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 CHF belaufen.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,73 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
12:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: Wäre ein Implenia-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Implenia am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.