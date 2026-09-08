Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’060 -1.5%  SPI 19’870 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’838 -0.7%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 6’363 -0.6%  Gold 4’391 -0.3%  Bitcoin 63’519 -0.8%  Dollar 0.8115 0.3%  Öl 99.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren verloren
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Suche...

Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Abschlägen

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 67,00 CHF ab.

Implenia
66.98 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 67,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 66,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,60 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342 Stück gehandelt.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 19,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,73 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,52 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,59 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Implenia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten