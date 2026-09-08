Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Abschlägen

Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 67,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 66,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,60 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342 Stück gehandelt.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 19,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,73 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,52 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,59 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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