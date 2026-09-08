Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 67,00 CHF ab.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 67,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 66,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,60 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342 Stück gehandelt.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 19,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,73 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,52 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,59 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Montagnachmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)