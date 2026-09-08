Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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08.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia zieht am Dienstagnachmittag an
Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 68,20 CHF nach oben.
Die Implenia-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 68,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'839 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,50 CHF aus. Bei 66,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'440 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Gewinne von 22,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,25 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,52 CHF je Aktie ausschütten.
Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,59 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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