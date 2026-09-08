Implenia Aktie News: Implenia am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 67,90 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Implenia-Aktie bei 68,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'934 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 22,68 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 14,87 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,52 CHF.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,59 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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