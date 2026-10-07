Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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07.10.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittwochvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Implenia. Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 62,60 CHF abwärts.
Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 62,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'529 Punkten steht. Bei 62,60 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 62,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 430 Stück.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,67 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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