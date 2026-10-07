Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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07.10.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 62,90 CHF.
Die Implenia-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 62,90 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'504 Punkten realisiert. Bei 62,60 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,60 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 8'508 Aktien.
Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 24,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 8,11 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Implenia am 07.10.2026
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