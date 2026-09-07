Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 67,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 67,00 CHF ein. Bei 67,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 810 Implenia-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 23,77 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,52 CHF je Aktie ausschütten.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,59 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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