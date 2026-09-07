Implenia Aktie News: Implenia am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Implenia-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 67,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'098 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,70 CHF aus. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,00 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'919 Implenia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,52 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,59 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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