Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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07.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 67,20 CHF.
Die Implenia-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 67,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'063 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 67,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,00 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 3'272 Aktien.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 16,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,52 CHF je Implenia-Aktie.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,59 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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