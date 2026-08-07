Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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07.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Freitagvormittag seitwärts
Die Aktie von Implenia zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Implenia-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 62,70 CHF.
Die Implenia-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 62,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,70 CHF aus. Der Kurs der Implenia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,50 CHF nach. Bei 62,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'126 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 24,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2025 auf bis zu 56,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 9,73 Prozent wieder erreichen.
Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,51 CHF ausgeschüttet werden.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,56 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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