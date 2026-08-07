Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Implenia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 62,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'560 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 62,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 62,70 CHF. Bisher wurden heute 18'087 Implenia-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 33,71 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,60 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 9,15 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,51 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,56 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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