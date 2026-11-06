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06.11.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag im Minus
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 70,50 CHF.
Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 70,50 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,90 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 924 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 18,01 Prozent sinken.
Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 CHF je Aktie ausschütten.
Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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