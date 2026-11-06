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06.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Implenia zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 71,00 CHF zeigte sich die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Implenia-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'742 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,70 CHF aus. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 69,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,00 CHF. Bisher wurden heute 11'122 Implenia-Aktien gehandelt.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 17,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 18,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF aus.
Experten taxieren den Implenia-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,75 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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