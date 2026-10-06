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06.10.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag schwächer

Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Implenia. Zuletzt fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 64,30 CHF ab.

Implenia
64.02 CHF -4.06%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 64,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,30 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 555 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 10,11 Prozent sinken.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 CHF ausgeschüttet werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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