Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 63,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'549 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Implenia-Aktie bis auf 62,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,50 CHF. Zuletzt wechselten 11'925 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,53 CHF, nach 1,40 CHF im Jahr 2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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