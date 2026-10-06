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06.10.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Dienstagmittag ins Minus

Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Dienstagmittag ins Minus

Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 64,10 CHF ab.

Implenia
64.02 CHF -4.06%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 64,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten realisiert. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,20 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,50 CHF. Zuletzt wechselten 2'888 Implenia-Aktien den Besitzer.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,95 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 9,83 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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