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06.08.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag gefragt

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 63,50 CHF.

Implenia
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Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 63,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'538 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,30 CHF. Bisher wurden heute 7'720 Implenia-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,18 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2025 (56,60 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 10,87 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,51 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,56 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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