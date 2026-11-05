Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 72,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'205 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 73,50 CHF. Bei 72,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 4'287 Stück.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 26,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,56 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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