Implenia Aktie News: Implenia verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Implenia-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 65,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'452 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Implenia-Aktie bisher bei 65,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 65,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 313 Stück.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,49 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,53 CHF je Implenia-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,73 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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